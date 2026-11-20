jpnn.com - Persita Tangerang mulai meramaikan persaingan papan atas Super League 2026/2027. Kemenangan atas Dewa United membuat Pendekar Cisadane makin dekat dengan empat besar klasemen.

Persita sukses membawa pulang tiga poin setelah menundukkan tuan rumah Dewa United dengan skor tipis 1-0 di Stadion Internasional Banten, Jumat (20/11/2026).

Gol tunggal Rayco Rodriguez memastikan Persita pulang dengan tiga angka.

Hasil tersebut membuat Persita kini menempati posisi kelima klasemen Super League dengan koleksi 18 poin. Mereka hanya terpaut satu angka dari Bali United dan Madura United yang berada tepat di atasnya.

Dewa United Gagal Tempel Persija

Meski kehilangan poin, Dewa United masih bertahan di posisi kedua dengan koleksi 20 angka. Namun, Ricky Kambuaya dan kawan-kawan gagal memangkas jarak dengan Persija Jakarta yang memimpin klasemen dengan 21 poin.

Peluang memperlebar keunggulan kini terbuka bagi Macan Kemayoran. Persija akan menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (21/11/2026).

Persaingan pekan ke-10 masih akan berlanjut pada Sabtu (21/11). Hasil pertandingan Persija kontra PSM berpotensi kembali mengubah peta persaingan di papan atas klasemen.(del/jpnn)