Klasemen Super League: Sampai Kapan Semen Padang Begitu?
Semen Padang vs Borneo FC pada pekan ke-12 Super League. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PADANG – Semen Padang FC kalah lagi. Pada pekan ke-12 Super League, menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu (9/11) malam, Kabau Sirah menyerah dengan skor 0-2.

Dua gol kemenangan Borneo FC dicetak oleh Mariano Peralta menit ke-6 dan 62.

Kekalahan ini menjadi hasil buruk ke-8 secara beruntun yang didapat Semen Padang.

Itu kekalahan kelima secara beruntun yang didapat di kandang sendiri.

“Kami masih belum bisa mendapatkan poin. Memang tim Borneo FC untuk saat ini, jauh lebih bagus dari kami. Materi pemain bagus, pemain asing juga bagus. Mereka mendominasi meski kami sebenarnya ada beberapa peluang, tetapi itu belum cukup untuk melawan tim sebesar Borneo FC,” kata Pelatih Semen Padang FC Dejan Antonic.

"Tentu saja kami semua sedih dan tak menginginkan hasil ini. Di putaran kedua nanti, kami harus ada perubahan secara materi,” kata pelatih yang baru menggantikan Eduardo Almeida itu.

Dia juga mengapresiasi dukungan suporter setia Semen Padang FC dalam kondisi yang ada saat ini.

Semen Padang FC menelan kekalahan ke-8 beruntun, lima di antaranya terjadi di kandang sendiri.

