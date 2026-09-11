Klasemen Super League Sebelum Laga Garudayaksa Vs Persik
jpnn.com - BOGOR - Penyerang Garudayaksa FC Septian David Maulana menegaskan kesiapan timnya untuk mengalahkan tamunya, Persik Kediri, pada pekan kedua Super League di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9).
Septian mengungkapkan bahwa seluruh jajaran pemain berada dalam motivasi tinggi serta memiliki kesiapan mental maupun taktis yang matang di bawah arahan Pelatih Milos Joksic.
"Yang pasti pertandingan pertama di kandang musim ini, kami pasti ingin memenangi pertandingan. Semua pemain sudah siap, bahkan cara latihan pun juga sudah dipersiapkan semua oleh Coach Milos. Mental sudah siap semua, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan tiga poin," ujar Septian.
Namun, Septina juga tak memandang lawan sebelah mata. Ia menilai Persik Kediri merupakan tim yang solid dengan kedalaman skuad berkualitas.
"Super League sekarang, semua pemain berkualitas dan tim-timnya sangat bagus. Persik Kediri tahun lalu sangat bagus, apalagi sekarang mereka menambah beberapa pemain baru," tututnya.
Septian pun mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak hanya berfokus pada satu atau dua pemain kunci milik Macan Putih, melainkan mewaspadai pergerakan kolektif seluruh pilar lawan. (il/jpnn)
Jadwal Pekan ke-2 dan Klasemen Super League
ileague
Pekan kedua Super League bergulir mulai hari ini, yuk, cek klasemen dan jadwal lengkap di sini.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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