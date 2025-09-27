Klasemen Super League Setelah Dewa United Gigit Jari

jpnn.com - SERANG - Dewa United gigit jari setelah hanya bermain imbang dengan Persebaya Surabaya pada pekan ke-7 BRI Super League, di Banten International Stadium, Jumat (26/9) malam WIB.

Bermain melawan sepuluh pemain Persebaya sejak menit ke-38 (Dejan Tumbas kena kartu merah), lalu unggul di menit ke-70, Dewa United masih tak bisa menaklukkan Persebaya.

Skor imbang 1-1 membuat Dewa United belum bisa menembus papan atas (6 Besar).

Di sisi lain, Persebaya Surabaya untuk sementara berada di urutan ke-5.

Pekan ke-7 masih menyisakan lima laga, termasuk big match PSM Makassar vs PSIM Yogyakarta, Persita Tangerang vs Persib Bandung, dan Borneo FC vs Persija Jakarta. (adk/jpnn)