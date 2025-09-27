Klasemen Super League Setelah Dewa United Gigit Jari
Sabtu, 27 September 2025 – 06:33 WIB
jpnn.com - SERANG - Dewa United gigit jari setelah hanya bermain imbang dengan Persebaya Surabaya pada pekan ke-7 BRI Super League, di Banten International Stadium, Jumat (26/9) malam WIB.
Bermain melawan sepuluh pemain Persebaya sejak menit ke-38 (Dejan Tumbas kena kartu merah), lalu unggul di menit ke-70, Dewa United masih tak bisa menaklukkan Persebaya.
Skor imbang 1-1 membuat Dewa United belum bisa menembus papan atas (6 Besar).
Di sisi lain, Persebaya Surabaya untuk sementara berada di urutan ke-5.
View this post on Instagram
Pekan ke-7 masih menyisakan lima laga, termasuk big match PSM Makassar vs PSIM Yogyakarta, Persita Tangerang vs Persib Bandung, dan Borneo FC vs Persija Jakarta. (adk/jpnn)
Lihat hasil, jadwal pekan ke-7, dan klasemen BRI Super League setelah Dewa United gagal menang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Thom Haye Kirim Pesan Berani Menjelang Duel Persita vs Persib
- Tren Kemenangan Persib Dipertaruhkan, Hodak Simpan Skenario Mengejutkan untuk Persita?
- Persita vs Persib, Bojan Hodak Siap Rombak Starting XI Maung Bandung
- Thom Haye Main Penuh Lawan Arema, Pelatih Persib Bojan Hodak Ungkap Kondisi Sebenarnya
- Live Streaming Semen Padang Vs Bali United dan Klasemen Super League
- Komentar Pedas Marc Klok soal Pemindahan Venue Persita vs Persib: Lucu dan Tidak Profesional