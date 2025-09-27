menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Klasemen Super League Setelah Dewa United Gigit Jari

Klasemen Super League Setelah Dewa United Gigit Jari

Klasemen Super League Setelah Dewa United Gigit Jari
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi BRI Super League. Foto: dewaunitedfc

jpnn.com - SERANG - Dewa United gigit jari setelah hanya bermain imbang dengan Persebaya Surabaya pada pekan ke-7 BRI Super League, di Banten International Stadium, Jumat (26/9) malam WIB.

Bermain melawan sepuluh pemain Persebaya sejak menit ke-38 (Dejan Tumbas kena kartu merah), lalu unggul di menit ke-70, Dewa United masih tak bisa menaklukkan Persebaya.

Skor imbang 1-1 membuat Dewa United belum bisa menembus papan atas (6 Besar).

Baca Juga:

Di sisi lain, Persebaya Surabaya untuk sementara berada di urutan ke-5.

   View this post on Instagram   

A post shared by BRI Super League (@liga1match)

Baca Juga:

Pekan ke-7 masih menyisakan lima laga, termasuk big match PSM Makassar vs PSIM Yogyakarta, Persita Tangerang vs Persib Bandung, dan Borneo FC vs Persija Jakarta. (adk/jpnn)

Lihat hasil, jadwal pekan ke-7, dan klasemen BRI Super League setelah Dewa United gagal menang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI