Klasemen Super League Setelah Dewa United Mencubit PSIM

jpnn.com - SERANG - Dewa United kini berjarak tak sampai sepuluh poin dengan Top 4 Super League.

Itu setelah skuad yang menyandang julukan Banten Warriors tersebut memenangi laga ketat dengan tim yang secara posisi di klasemen, masih berada di atas Dewa United, yakni PSIM Yogyakarta.

Dewa United menang 1-0 pada laga pekan ke-26 Super League di Stadion Internasional Banten, Serang, Jumat (3/4) malam.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink menyiratkan bahwa kemenangan yang diraih dengan bersusah payah dari PSIM itu tak bisa dilepaskan dengan penampilan yang baik di laga sebelumnya, yaitu melawan Persija Jakarta.

"Pada pertandingan sebelumnya, melawan Persija, kami tampil dengan baik dan menunjukkan stabilitas permainan. Jadi, saat menghadapi lawan yang kuat lainnya, kami mampu bermain solid," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa kondisi tim tidak mengalami banyak perubahan.