Klasemen Super League Seusai Persib Kalah dari Madura United
Kamis, 22 Oktober 2026 – 21:15 WIB
jpnn.com - PAMEKASAN - Dimitar Mitkov memastikan kemenangan Madura United dari Persib Bandung pada laga pekan ke-6 Super League di Gelora Madura Ratu Pamelingan, Kamis (22/10) malam WIB.
Gol Mitkov pada menit ke-89 tak bisa dibalas oleh si petahana Persib.
Ini kemenangan ke-4 Madura United dari enam laga Super League, yang membuat penyandang julukan Laskar Sapeh Kerrab itu berhak berada di urutan ketiga klasemen sementara.
Sementara itu, buat Persib, ini kekalahan kedua dari enam pertandingan.
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Persib berada di luar papan atas (Top 6) pada akhir pekan ke-6. (fs/jpnn)
Klasemen Super League
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Madura United membuat Persib Bandung berada di luar papan atas klasemen Super League.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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