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Klasemen Super League Seusai Persib Kalah dari Madura United

Klasemen Super League Seusai Persib Kalah dari Madura United
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Ilustrasi Super League. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - PAMEKASAN - Dimitar Mitkov memastikan kemenangan Madura United dari Persib Bandung pada laga pekan ke-6 Super League di Gelora Madura Ratu Pamelingan, Kamis (22/10) malam WIB.

Gol Mitkov pada menit ke-89 tak bisa dibalas oleh si petahana Persib.

Ini kemenangan ke-4 Madura United dari enam laga Super League, yang membuat penyandang julukan Laskar Sapeh Kerrab itu berhak berada di urutan ketiga klasemen sementara.

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Sementara itu, buat Persib, ini kekalahan kedua dari enam pertandingan.

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Persib berada di luar papan atas (Top 6) pada akhir pekan ke-6. (fs/jpnn)

Klasemen Super League
Klasemen Super League Seusai Persib Kalah dari Madura UnitedKlasemen Super League Seusai Persib Kalah dari Madura Unitedileague

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Madura United membuat Persib Bandung berada di luar papan atas klasemen Super League.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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