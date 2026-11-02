Klasemen Super League: Tinggal Satu yang Belum Pernah Menang

jpnn.com - BANTUL – PSIM Yogyakarta akhirnya merasakan kemenangan pertamanya di Super League musim ini.

Laskar Mataram -julukan PSIM, meraih kemenangan perdana itu dengan cara yang luar biasa, yakni menang comeback dari tim yang bermain di level Asia, Borneo FC.

PSIM menang 2-1 pada laga pekan ke-8 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11) sore WIB.

Borneo FC yang sudah memastikan lulus ke 8 Besar AFC Challenge League itu, sempat unggul dari PSIM melalui gol Asgal Habib menit ke-34.

PSIM kemudian mampu bangkit dan berbalik unggul lewat gol Adrian Purzycki menit ke-57 dan Savio Sheva menit ke-64.

Savio Sheva mengapresiasi kerja keras rekan-rekannya. Dia menyebut seluruh pemain memiliki tekad yang sama untuk mengakhiri rentetan hasil buruk.

“Setelah tujuh pertandingan, akhirnya kami bisa mendapatkan kemenangan yang dinantikan. Ini adalah hasil kerja keras dan tekad dari semua pemain,” kata Savio.

PSIM pun meninggalkan Persijap Jepara.