Klasemen Super League: Tinggal Satu yang Belum Pernah Menang
jpnn.com - BANTUL – PSIM Yogyakarta akhirnya merasakan kemenangan pertamanya di Super League musim ini.
Laskar Mataram -julukan PSIM, meraih kemenangan perdana itu dengan cara yang luar biasa, yakni menang comeback dari tim yang bermain di level Asia, Borneo FC.
PSIM menang 2-1 pada laga pekan ke-8 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11) sore WIB.
Borneo FC yang sudah memastikan lulus ke 8 Besar AFC Challenge League itu, sempat unggul dari PSIM melalui gol Asgal Habib menit ke-34.
PSIM kemudian mampu bangkit dan berbalik unggul lewat gol Adrian Purzycki menit ke-57 dan Savio Sheva menit ke-64.
Savio Sheva mengapresiasi kerja keras rekan-rekannya. Dia menyebut seluruh pemain memiliki tekad yang sama untuk mengakhiri rentetan hasil buruk.
“Setelah tujuh pertandingan, akhirnya kami bisa mendapatkan kemenangan yang dinantikan. Ini adalah hasil kerja keras dan tekad dari semua pemain,” kata Savio.
PSIM pun meninggalkan Persijap Jepara.
Lihat klasemen Super League dan cek jadwal pekan ke-9 yang penuh pertandingan besar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bek Persib Kakang Rudianto Menjawab Kritik Bobotoh
- PSIM Akhirnya Menang, Pelatih Bongkar Sesuatu yang Bikin Borneo FC Tumbang
- Pengakuan Mundari Setelah Isenmulang FC Dihajar Persib, Ambisi yang Gagal
- Di Tengah Pesta Persib Bandung, Kakang Rudianto Bicara soal Tekanan Bobotoh
- Ada yang Istimewa dari Madura United, Catatan Ini Bikin 17 Tim Lain Tertinggal
- Persib Bandung Menggila di Si Jalak Harupat, Zlatko Runje Sampai Terpesona