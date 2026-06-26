Klasemen VNL 2026: Jepang Belum Terkalahkan, Ukraina Menakjubkan

jpnn.com - LJUBLANA - Ukraina mencuri perhatian di Week 2 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Pria.

Melakoni pekan kedua di Ljubljana (Slovenia), pria-pria Ukraina menang di dua laga awal.

Korbannya bukan tim biasa, tetapi peringkat ke-4 dunia Brasil dan ranking ke-2 dunia Italia.

Setelah menang 3-1 dari Brasil pada Rabu (24/6), Ukraina mengalahkan Italia 3-0 (25-23, 25-19, 25-16), Kamis (27/6).

Opposite Vasyl Tupchii mencatatkan tingkat keberhasilan serangan 67% dan mencetak dua blok dan satu ace untuk total 15 poin.

"Tentu saja kami benar-benar bahagia, itu sudah seharusnya. Kami berterima kasih kepada para penggemar dan seluruh rakyat Ukraina,” kata setter Ukraina Yurii Synytsia kepada VBTV.