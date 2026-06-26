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Klasemen VNL 2026: Jepang Belum Terkalahkan, Ukraina Menakjubkan

Klasemen VNL 2026: Jepang Belum Terkalahkan, Ukraina Menakjubkan
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Duo Ukraina menyusun serangan saat berhadapan dengan Italia di Week 2 VNL 2026. Foto: volleyballworld

jpnn.com - LJUBLANA - Ukraina mencuri perhatian di Week 2 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Pria.

Melakoni pekan kedua di Ljubljana (Slovenia), pria-pria Ukraina menang di dua laga awal.

Korbannya bukan tim biasa, tetapi peringkat ke-4 dunia Brasil dan ranking ke-2 dunia Italia.

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Setelah menang 3-1 dari Brasil pada Rabu (24/6), Ukraina mengalahkan Italia 3-0 (25-23, 25-19, 25-16), Kamis (27/6).

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Opposite Vasyl Tupchii mencatatkan tingkat keberhasilan serangan 67% dan mencetak dua blok dan satu ace untuk total 15 poin.

"Tentu saja kami benar-benar bahagia, itu sudah seharusnya. Kami berterima kasih kepada para penggemar dan seluruh rakyat Ukraina,” kata setter Ukraina Yurii Synytsia kepada VBTV.

VNL 2026 Pria memasuki pekan kedua. Cek klasemen, Jepang belum kalah, tetapi bukan paling atas.

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