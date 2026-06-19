Klasemen VNL 2026 Setelah Thailand Raih Kemenangan Pertama

jpnn.com - BANGKOK - Thailand butuh pertandingan ke-6 dan bermain di depan pendukung sendiri untuk meraih kemenangan pertama di Volleyball Nations League atau VNL 2026 Wanita.

Pada laga di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Kamis (18/6) malam WIB itu, Thailand menghajar Bulgaria 3-0 (25-22, 25-20, 25-17).

Sasipapron Janthawisut menjadi pemain kunci dalam kemenangan Thailand itu.

Pemain berusia 29 tahun yang berposisi sebagai outside hitter ini tampil luar biasa dalam serangan, memimpin tim dengan 21 poin (15 kill, tiga blok, tiga ace). Opposite andalan Thailand Pimpichaya Kokram menyusul dengan 18 poin (16 kill, satu blok, satu ace).

"Tim telah bekerja sangat keras, dan saya senang hari ini kami berhasil menang," kata Sasipapron.

"Kami tahu kami bisa melakukannya, dan hari ini semua orang bermain dengan kemampuan terbaik mereka. Para penggemar memberi kami banyak dukungan, dan itu sangat berarti bagi kami untuk melihat mereka bahagia dengan kesuksesan kam," imbuhnya.

Kemenangan itu membantu Thailand menjauh dari posisi bawah klasemen. Sekarang berada di peringkat ke-14, sebelumnya berada di peringkat ke-17. (vw/jpnn)

Klasemen VNL 2026 Wanita

Masing-masing tim mendapat jatah 12 kali main. Peringkat 1-8 ke perempat final, urutan ke-18 terdegradasi.(volleyballworld)