Klenik Dance Music, NOGEN Perkenalkan Kerasukan Kerusakan
jpnn.com, JAKARTA - Musikus klenik dance music, NOGEN resmi memperkenalkan diri lewat single perdana yang bertitel Kerasukan Kerusakan.
Muncul sebagai mitos yang merasuki realitas, NOGEN membawa kembali suara-suara yang terlampau lama dan makin disepelekan dalam lintas keseharian perkembangan zaman.
Suara itu dikembalikan ke dalam tubuh manusia yang dipaksa semakin modern. Menghadirkan klenik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari melalui mantra, bebunyian, dan pengalaman ruang.
Memadukan sudut pandang tradisional dan urban, eksplorasi bunyi atau musik meleburkan segala aliran misalnya, seperti musik tradisional, EDM, Hip-Hop, Jazz, Dangdut, Post-Rock, dan lain lain.
NOGEN terinspirasi dari beberapa musisi seperti Kuntari, Jatiraga, Kasimyn, Arrington de Dionyso, Kadapat, Godspeed You! Black Emperor, hingga Djaduk Ferianto.
Musiknya memuat gerak laku yang lekas kontemplatif, penuh euforia, dan provokatif. Oleh sebab itu, NOGEN menjahitnya menjadi Klenik Dance Music.
Semua bermula dari perjalanan ke beberapa situs pertunjukan atau ritual tradisional di pulau Jawa yang mengandung unsur kesurupan.
Menjadi fragmen hasil observasi dan eksperimen, NOGEN bersama kolektif NuSoundTara menelusuri bagaimana transformasi budaya tersebut dari zaman ke zaman.
Musikus klenik dance music, NOGEN resmi memperkenalkan diri lewat single perdana yang bertitel Kerasukan Kerusakan.
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