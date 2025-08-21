KLH Mengecam Keras Aksi Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Penyegelan Pabrik di Serang

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) buka suara terkait kekerasan yang dialami wartawan saat inspeksi bersama Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH ke ??PT Genesis Regeneration Smelting di Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada hari ini.

Kekerasan tersebut tidak hanya dialami pewarta berita, tetapi salah seorang staf KLH juga ikut menjadi korban.

Sekretaris Utama (Sestama) KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Rosa Vivien Ratnawati di Jakarta, Kamis menjelaskan bahwa PT Genesis Regeneration Smelting saat ini tengah dalam proses penegakan hukum.

Baca Juga: Dewan Pers Kecam Tindakan Kekerasan Terhadap Wartawan Meliput Demo RUU

Namun, terdapat indikasi perusahaan masih melanjutkan kegiatan operasional yang memperlihatkan lemahnya komitmen perusahaan terhadap kepatuhan hukum dan tata kelola lingkungan.

"Insiden bermula setelah rekan-rekan wartawan selesai melakukan doorstop bersama Deputi Gakkum KLH/BPLH Irjen Pol. Rizal Irawan. Sesaat kemudian, pihak penjaga perusahaan memanggil wartawan, yang berujung pada tindakan kekerasan," katanya.

"Kami mengecam keras tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan terhadap wartawan maupun aparat. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang wajib dihormati, dan kekerasan terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi," tambah Vivien.

Baca Juga: Penjelasan Kapolrestabes Bandung Adanya Kekerasan Terhadap Wartawan

KLH menyatakan bahwa peristiwa penyerangan itu bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap keamanan individu, tetapi juga mencerminkan lemahnya komitmen perusahaan terhadap prinsip tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab, serta menandai sikap yang bertentangan dengan kebebasan pers dan perlindungan profesi jurnalis.

"Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan dengan tegas, serta memberikan pendampingan kepada pihak-pihak yang menjadi korban dalam insiden ini," katanya.