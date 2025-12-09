menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » KLH Segel 4 Perusahaan yang Diduga Berkontribusi dalam Bencana Banjir di Sumatera

KLH Segel 4 Perusahaan yang Diduga Berkontribusi dalam Bencana Banjir di Sumatera

KLH Segel 4 Perusahaan yang Diduga Berkontribusi dalam Bencana Banjir di Sumatera
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LH) Diaz Hendropriyono. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel empat perusahaan yang diduga menjadi salah satu penyebab bencana banjir bandang di Sumatera.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan empat perusahaan tersebut sudah dipasangi garis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

“Ada empat perusahaan yang sudah dipasang segel Papan Pengawasan dan PPLH Line,” ucap Diaz, pada Selasa (9/12).

Baca Juga:

Dia menyebutkan empat perusahaan itu, yakni PT Agincourt Resources (perusahaan pertambangan emas), PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) (pengembang PLTA Batang Toru), PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT Sago Nauli (perusahaan kebun kelapa sawit).

Penyegelan terhadap PTPN III, PT Agincourt Resources, dan PLTA Batang Toru dilakukan pada Jumat (5/12) lalu. Kemudian, PT Sago Nauli disegel pada Minggu (7/12).

Tak sampai di situ, KLH kini juga tengah memeriksa delapan perusahaan yang diduga merusak hutan dan menyebabkan bencana banjir di Sumatera.

Baca Juga:

Dugaan awal menunjukkan pembabatan hutan membuat daerah aliran sungai (DAS) tertekan dan memicu erosi besar.

“KLH masih melakukan pemanggilan terhadap 8 perusahaan di DAS Batang Toru. Empat hari ini, besok lainnya menyusul,” jelasnya. (mcr4/jpnn)

KLH menyegel empat perusahaan yang diduga menjadi salah satu penyebab bencana banjir bandang di Sumatera.


Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI