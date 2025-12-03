Klinik Kecantikan Immoderma Raih Vitaran Excellence Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - Immoderma, salah satu klinik estetika di Indonesia meraih Vitaran Excellence Award 2025, sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan dalam ajang Vitaran Aesthetics Summit di Hotel Pullman Jakarta Central Park pada 14 November 2025.

Penghargaan ini diterima oleh dokter Rr Sekar Putri A, perwakilan dokter Immoderma mewakili seluruh tim klinik tersebut.

Dokter Rr Sekar Putri A mengatakan penghargaan yang diterima Immoderma merupakan sebuah apresiasi atas perjalanan panjang pihaknya dalam menghadirkan kecantikan yang berakar pada integritas, kejujuran, dan dedikasi terhadap hasil yang nyata.

“Ini bukan hanya sekedar estetika, tetapi soal komitmen. Vitaran Excellence Award diberikan kepada Immoderma atas keberhasilan dalam pengadaan produk skincare berkualitas premium dengan efisiensi skala yang signifikan. Hal ini memungkinkan Immoderma untuk menawarkan harga lebih terjangkau, tanpa kompromi terhadap kualitas perawatan dan layanan,” kata dokter Rr Sekar Putri A dalam keterangan tertulisnya.

“Strategi ini merupakan wujud nyata dari misi kami mendemokratisasi akses terhadap perawatan estetika premium, sehingga siapa pun berhak merasa percaya diri dan cantik tanpa harus merasa terbebani,” sambungnya.

Dokter Sekar menekankan penghargaan ini selaras dengan filosofi Immoderma #CantikDariHati, yang menempatkan ketulusan dan empati sebagai dasar pelayanan.

“Immoderma percaya bahwa kecantikan sejati lahir dari ketulusan, bukan sekadar penampilan. Kami tidak hanya ingin membuat pasien tampak lebih baik, tapi merasa lebih baik. Inilah makna dari #CantikDariHati, sebuah filosofi yang menjiwai setiap langkah kami memberi perawatan dengan empati, bukan sekadar prosedur. Mengutamakan hasil yang nyata, bukan janji manis.Melayani dengan etika medis dan hati yang terbuka,” ucap dokter Rr Sekar Putri A.

Dia juga menuturkan kepercayaan pasien adalah tujuan utama Immoderma.