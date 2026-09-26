menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Perempuan » Klinik Milik Dokter Ayu Widyaningrum Raih Award Estetika Asia Pasifik

Klinik Milik Dokter Ayu Widyaningrum Raih Award Estetika Asia Pasifik

Klinik Milik Dokter Ayu Widyaningrum Raih Award Estetika Asia Pasifik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Widya Esthetic Clinic milik dr. Ayu Widyaningrum meraih penghargaan estetika tingkat Asia Pasifik. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Widya Esthetic Clinic milik dr. Ayu Widyaningrum meraih Aesthetics, Wellness & Longevity Award 2026 kategori Aesthetics & Regenerative Medicine Clinic of the Year in Indonesia.

Penghargaan yang digelar Global Health Asia Pacific tersebut berlangsung di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada 25 September 2026.

Ajang ini melibatkan kandidat dan penerima penghargaan dari tujuh negara, yakni Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Sri Lanka, dan Myanmar.

Baca Juga:

Dr. Ayu mengatakan penghargaan tersebut menjadi bagian dari perjalanan Widya Esthetic Clinic yang terus berkembang melalui pengalaman dan inovasi di bidang estetika serta regenerative medicine.

Dia menyebut kredibilitas dan perkembangan klinik menjadi bagian dari aspek yang diperhatikan dalam proses penilaian.

"Dalam proses penilaiannya, yang menjadi perhatian antara lain kredibilitas klinik dan bagaimana klinik tersebut berkembang dari waktu ke waktu,” ujar dr. Ayu seusai menerima penghargaan.

Baca Juga:

Proses penilaian penghargaan tersebut telah dimulai sejak Agustus 2026. Para kandidat diminta mengunggah sejumlah dokumen untuk menjalani proses kurasi dan kualifikasi sebelum mengikuti tahapan penjurian secara daring.

Sejalan dengan perkembangan bidang estetika dan kesehatan, Widya Esthetic Clinic juga mengembangkan layanan regenerative medicine, termasuk layanan berbasis sel punca.

Widya Esthetic Clinic milik dr. Ayu Widyaningrum meraih penghargaan estetika tingkat Asia Pasifik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co