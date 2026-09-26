Klinik Milik Dokter Ayu Widyaningrum Raih Award Estetika Asia Pasifik
jpnn.com, JAKARTA - Widya Esthetic Clinic milik dr. Ayu Widyaningrum meraih Aesthetics, Wellness & Longevity Award 2026 kategori Aesthetics & Regenerative Medicine Clinic of the Year in Indonesia.
Penghargaan yang digelar Global Health Asia Pacific tersebut berlangsung di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada 25 September 2026.
Ajang ini melibatkan kandidat dan penerima penghargaan dari tujuh negara, yakni Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Sri Lanka, dan Myanmar.
Dr. Ayu mengatakan penghargaan tersebut menjadi bagian dari perjalanan Widya Esthetic Clinic yang terus berkembang melalui pengalaman dan inovasi di bidang estetika serta regenerative medicine.
Dia menyebut kredibilitas dan perkembangan klinik menjadi bagian dari aspek yang diperhatikan dalam proses penilaian.
"Dalam proses penilaiannya, yang menjadi perhatian antara lain kredibilitas klinik dan bagaimana klinik tersebut berkembang dari waktu ke waktu,” ujar dr. Ayu seusai menerima penghargaan.
Proses penilaian penghargaan tersebut telah dimulai sejak Agustus 2026. Para kandidat diminta mengunggah sejumlah dokumen untuk menjalani proses kurasi dan kualifikasi sebelum mengikuti tahapan penjurian secara daring.
Sejalan dengan perkembangan bidang estetika dan kesehatan, Widya Esthetic Clinic juga mengembangkan layanan regenerative medicine, termasuk layanan berbasis sel punca.
Widya Esthetic Clinic milik dr. Ayu Widyaningrum meraih penghargaan estetika tingkat Asia Pasifik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BRI Life Raih 2 Penghargaan di Ajang The Best Contact Center Indonesia 2026
- Pegadaian Borong 10 Penghargaan di Ajang The Best Contact Center Indonesia 2026
- Pertamina Boyong 3 Penghargaan di Ajang The Best Contact Center Indonesia 2026
- Konsisten Berinovasi, Jenama Lokal Seratin Sabet Brand Indonesia Excellence Award
- IRSMS Award, Jasa Raharja-Korlantas Apresiasi Kinerja Kepolisian yang Aktif Kelola Data Kecelakaan
- Industri Estetika Berkembang Pesat, Dermaesthetics Academy Buka Pusat Edukasi