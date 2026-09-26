Klinik Milik Dokter Ayu Widyaningrum Raih Award Estetika Asia Pasifik

jpnn.com, JAKARTA - Widya Esthetic Clinic milik dr. Ayu Widyaningrum meraih Aesthetics, Wellness & Longevity Award 2026 kategori Aesthetics & Regenerative Medicine Clinic of the Year in Indonesia.

Penghargaan yang digelar Global Health Asia Pacific tersebut berlangsung di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada 25 September 2026.

Ajang ini melibatkan kandidat dan penerima penghargaan dari tujuh negara, yakni Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Sri Lanka, dan Myanmar.

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Dr. Ayu mengatakan penghargaan tersebut menjadi bagian dari perjalanan Widya Esthetic Clinic yang terus berkembang melalui pengalaman dan inovasi di bidang estetika serta regenerative medicine.

Dia menyebut kredibilitas dan perkembangan klinik menjadi bagian dari aspek yang diperhatikan dalam proses penilaian.

"Dalam proses penilaiannya, yang menjadi perhatian antara lain kredibilitas klinik dan bagaimana klinik tersebut berkembang dari waktu ke waktu,” ujar dr. Ayu seusai menerima penghargaan.

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Proses penilaian penghargaan tersebut telah dimulai sejak Agustus 2026. Para kandidat diminta mengunggah sejumlah dokumen untuk menjalani proses kurasi dan kualifikasi sebelum mengikuti tahapan penjurian secara daring.

Sejalan dengan perkembangan bidang estetika dan kesehatan, Widya Esthetic Clinic juga mengembangkan layanan regenerative medicine, termasuk layanan berbasis sel punca.