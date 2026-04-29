Klinik Utama Helix Diagnos Ada di Tebet, Siapkan Layanan Satu Atap
Klinik Utama Helix Diagnos kini beroperasi di Tebet dengan menyiapkan layanan satu atap dan mudah dijangkau warga Jabodetabek. Foto dokumentasi Diagnos

jpnn.com, JAKARTA - PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (Diagnos) terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin layanan diagnostik terintegrasi di Indonesia dengan meresmikan Klinik Utama Helix Diagnos terbaru di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Langkah ekspansi itu menjadi bagian dari strategi besar perusahaan dalam memberikan akses layanan kesehatan terpadu yang lebih dekat dan berkualitas bagi masyarakat di wilayah Jabodetabek.

Kehadiran cabang Tebet itu merupakan kelanjutan dari kesuksesan operasional Klinik Utama dan Laboratorium Helix Diagnos di Depok serta Ciledug.

Seluruh jaringan itu telah mengadopsi standar layanan Diagnos yang ketat, mulai dari sistem pelaporan hasil laboratorium yang cepat dan akurat hingga pendekatan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien melalui fasilitas homecare.

Direktur Utama PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk, Fergus Ricard menjelaskan pengembangan jaringan di Tebet ini mengusung model kolaboratif untuk menciptakan ekosistem kesehatan yang lebih lengkap. 

"Melalui kerja sama dengan berbagai mitra medis, klinik ini tidak hanya menyediakan layanan laboratorium, tetapi juga menghadirkan layanan spesialis kandungan, spesialis gigi, serta berbagai penunjang medis lainnya dalam satu atap," katanya, Rabu (29/4).

Fergus menekankan kolaborasi strategis dengan Helix adalah langkah nyata perusahaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang relevan dan komprehensif. 

Dengan dukungan lebih dari 41 titik layanan di seluruh Indonesia dan jaringan lebih dari 2.000 mitra kesehatan, Diagnos berkomitmen untuk terus tumbuh melalui kombinasi ekspansi fisik dan kemitraan digital maupun strategis.

