jpnn.com, JAKARTA - Klinik Utama Mata JEC JAVA @ Kediri resmi menggelar seremoni grand opening, makin mendekatkan masyarakat dengan layanan kesehatan mata modern, komprehensif, dan berstandar internasional.

Menjadi bagian dari jaringan penyedia layanan kesehatan mata terkemuka di Indonesia, JEC Eye Hospitals and Clinics, kehadiran klinik ini memperluas akses pemeriksaan dan penanganan gangguan penglihatan bagi masyarakat Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, serta wilayah sekitarnya.

Telah beroperasi sejak 19 Oktober 2026, Klinik Utama Mata JEC JAVA @ Kediri berlokasi di Jalan Diponegoro No. 6, Balowerti, Kota Kediri, Jawa Timur.

Kehadirannya memperkuat jaringan JEC Eye Hospitals and Clinics di Jawa Timur, menyusul JEC JAVA @ Surabaya dan JEC JAVA @ Pasuruan. Dengan dukungan dokter spesialis mata dan fasilitas diagnostik modern, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan untuk memperoleh penanganan gangguan penglihatan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota lain.

Seremoni peresmian Klinik Utama Mata JEC JAVA @ Kediri turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha, Presiden Direktur JEC Eye Hospitals and Clinics Dr. dr. Johan A. Hutauruk, Direktur PT Dadaha Mukti Husada (DMH) dr. Devi Putri Swadayani, serta Kepala Klinik Utama Mata JEC JAVA @ Kediri dr. Seravina Adila Izzati.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian Klinik Utama Mata JEC JAVA @ Kediri. Terima kasih telah memilih Kota Kediri untuk menghadirkan layanan kesehatan mata yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kediri dan sekitarnya. Kita menyadari bahwa penglihatan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak agar dapat belajar dengan baik. Pemerintah Kota Kediri terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dan kami menyambut baik kehadiran JEC Eye Hospitals and Clinics sebagai bagian dari upaya tersebut. Semoga JEC JAVA @ Kediri terus berkembang, memberikan pelayanan yang profesional, ramah, dan penuh kepedulian, serta membantu semakin banyak masyarakat menjaga kesehatan mata dan menjalani kehidupan yang lebih baik,” ujar Wakil Wali Kota Kediri.

Kehadiran JEC JAVA @ Kediri juga menjadi bagian dari komitmen JEC Eye Hospitals and Clinics untuk memperluas akses layanan kesehatan mata sekaligus berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

Presiden Direktur JEC Eye Hospitals and Clinics Dr. dr. Johan A. Hutauruk mengatakan bangsa yang maju dibangun oleh masyarakat yang sehat dan berpendidikan. Penglihatan menjadi penghubung penting antara kedua pilar tersebut, karena kemampuan melihat dengan baik sangat menentukan bagaimana seseorang belajar, memperoleh informasi, bekerja, dan menjalani kehidupan secara mandiri.