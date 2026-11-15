Klinik Utama St. Paul Perkuat Layanan Estetika dengan Pendekatan Personal

jpnn.com - Klinik Utama St. Paul memperkuat posisinya sebagai penyedia layanan estetika dengan menggabungkan perkembangan tren kecantikan modern, keahlian medis, dan pendekatan perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap pasien.

Dokter Klinik Utama St. Paul, dr. Corri Teresia Doku mengatakan bahwa perkembangan industri estetika menuntut klinik untuk terus mengikuti inovasi teknologi dan metode perawatan. Meski demikian, aspek medis dan keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas utama.

Menurut dia, tren estetika internasional saat ini semakin mengarah pada hasil yang alami dan proporsional. Perawatan tidak sekadar membuat wajah terlihat lebih muda, tetapi juga mempertahankan karakter dan keunikan setiap individu.

Klinik Utama St. Paul berupaya mengikuti perkembangan tersebut dengan menghadirkan beragam pilihan perawatan, mulai dari peremajaan kulit, mengatasi masalah pigmentasi, hingga memperbaiki kontur dan kekencangan wajah.

Dr. Corri menjelaskan, keberhasilan perawatan estetika tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kompetensi dan ketelitian dokter dalam melakukan pemeriksaan serta menentukan metode tindakan.

Karena itu, setiap proses perawatan perlu diawali dengan konsultasi dan evaluasi kondisi pasien.

Dokter harus memahami kebutuhan, kondisi kulit, struktur wajah, serta kemungkinan risiko sebelum merekomendasikan tindakan tertentu.

Di Klinik Utama St. Paul, tahapan pelayanan mulai dari pemeriksaan awal, konsultasi, pelaksanaan tindakan, hingga pemantauan setelah perawatan dilakukan dengan mengacu pada standar medis.