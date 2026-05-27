Klinik Yasmin RSCM Kencana Kembali dengan Wajah Baru, Perkuat Layanan Fertilitas
jpnn.com, JAKARTA - RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) melalui RSCM Kencana meluncurkan kembali (re-launching) Klinik Yasmin Reproductive Cluster.
Mengusung tema Fertility and Beyond with Compassion, Care with Heart, langkah ini menjadi wujud komitmen RSCM menghadirkan layanan reproduksi modern, komprehensif, dan berorientasi pada kenyamanan pasien.
Momentum itu sekaligus menegaskan komitmen RSCM dalam mengedepankan teknologi terkini serta kompetensi sumber daya manusia, untuk membantu pasangan suami istri mendapatkan layanan program kehamilan yang optimal.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono menekankan perjuangan pasangan di klinik fertilitas bukan sekadar upaya medis, melainkan cara merawat harapan.
Wamenkes menyoroti tantangan infertilitas, di mana data WHO mencatat satu dari enam orang di dunia mengalaminya.
Di Indonesia, diperkirakan terdapat 4 hingga 6 juta pasangan usia subur yang membutuhkan intervensi medis, sementara angka Total Fertility Rate (TFR) Indonesia berada di angka 2,14 anak per perempuan pada 2023.
Dante menegaskan pentingnya menjaga angka fertilitas, sehingga bisa melahirkan generasi masa depan berkualitas untuk menyokong Indonesia Emas 2045.
"Kalau nanti generasi ini pertumbuhannya bagus maka kita akan punya usia produktif yang bagus di tahun 2045," kata Dante di RSCM, Selasa (26/5).
