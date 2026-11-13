Klub dan AFP Kompak Desak KLB FFI, Sejumlah Persoalan Futsal Indonesia Terungkap
jpnn.com - Sejumlah klub peserta Pro Futsal League (PFL) dan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) kembali mendesak Federasi Futsal Indonesia (FFI) agar segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
Perwakilan klub dan AFP bahkan mendatangi Kantor PSSI di GBK Arena, Jakarta, Jumat (13/11/2026), untuk menyerahkan surat dukungan pelaksanaan KLB.
Desakan tersebut muncul menyusul sejumlah persoalan dalam pengelolaan organisasi futsal Indonesia yang dinilai perlu segera dibenahi.
Sekretaris Umum AFP Kalimantan Tengah Bobby D.W. Gandrung mengungkapkan salah satu persoalan yang menjadi perhatian pihaknya ialah minimnya dukungan federasi terhadap pembinaan futsal di daerah.
Menurut Bobby, AFP selama ini memiliki peran penting dalam mencetak pemain yang kemudian berkembang hingga memperkuat Timnas Futsal Indonesia.
Namun, kontribusi tersebut dinilai belum mendapatkan dukungan yang memadai dari federasi.
"Kami sudah cukup lama merasakan tidak adanya perhatian dan bantuan dari Federasi Futsal Indonesia (FFI) kepada daerah, terutama dalam proses pembinaan dan pemindahan pemain," ujar Bobby.
Pria asal Kalteng tersebut menjelaskan bahwa para pemain timnas melalui proses pembinaan panjang di daerah. Mereka ditempa sejak kelompok usia, mengikuti Liga Nusantara, hingga akhirnya direkrut klub-klub profesional.
Klub peserta Pro Futsal League (PFL) dan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) terus desak Federasi Futsal Indonesia (FFI) untuk segera menggelar KLB, Jumat (13/11)
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