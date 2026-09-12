Klub Prabowo Keok di Pekan Kedua, Cek Klasemen Super League

jpnn.com - KABUPATEN BOGOR - Persik Kediri memukul tim promosi Garudayaksa FC di pekan kedua Super League.

Datang sebagai tamu di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jumat (11/9), Persik menang dua gol tanpa balas dari klub yang disebut milik Prabowo Subianto itu.

Kemenangan itu menandai kebangkitan Persik yang kalah di pekan pertama, saat menjamu Dewa United.

Sementara itu, buat Garudayaksa, hasil itu belum membuat mereka menorehkan kemenangan pertama di Super League, setelah hanya memetik satu poin di pekan pertama.

Dua gol Persik Kediri diborong Jose Enrique pada menit ke-11 dan 76.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengatakan kemenangan tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan diri para pemain dalam mengarungi kompetisi musim ini. Apalagi dia menilai Kiko Carneiro dkk tampil apik sepanjang pertandingan.

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“Kemenangan ini sangat penting bagi kami. Minggu lalu kami bermain bagus, tetapi tidak mendapatkan hasil maksimal. Kali ini kami bermain bagus lagi dan mendapatkan hasil positif. Ini penting agar kami terus percaya pada tim ini,” kata Marcos Reina.

Pelatih asal Spanyol ini pun membongkar resep Persik Kediri berhasil menumbangkan tim besutan Milos Joksic itu. Dominasi di lini tengah merupakan bagian dari strategi yang telah disiapkan.