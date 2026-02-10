Klub Sepeda ASC Monsters Binaan Sahroni Awali 2026 Dengan Gelar Juara Asia

jpnn.com - Klub sepeda binaan Ahmad Sahroni mengawali kalender 2026 dengan menorehkan prestasi di tingkat Asia.

Dua pembalap sepeda ASC Monsters, M. Syelhan Nurrahmat dan Julian Abimanyu berhasil meraih gelar juara, masing-masing di Asian Road Cycling Championship 2026 di Al-Qassim, Arab Saudi pada Februari 2026 dan Asia Track Cup 2026 di Chennai, India, pada Januari 2026.

Prestasi ini menjadi spesial karena sebelumnya, Syelhan yang juga peraih medali emas di Sea Games Thailand 2025 hanya finish di peringkat ke-11 pada nomor Individual Time Trial (ITT).

Namun demikian, Syelhan berhasil membuktikan ketangguhan mentalnya dengan langsung menyabet juara nomor Individual Road Race Men Under-23 (U23).

“Tentunya dua kemenangan di awal tahun ini sangat membanggakan, namun bagi saya yang paling hebat adalah komitmen para atlet, tim, dan menejemen ASC Monsters dalam terus konsisten mencatat prestasi," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

" Jadi, buat saya sebagai pembina, prestasi ini membuktikan bahwa cabang olahraga sepeda bisa mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional secara berkelanjutan. Ini suatu kebanggaan,” lanjut Sahroni.

Ditemui di tempat yang sama, menejer ASC Monsters Aliza Gibran menyampaikan bahwa Syelhan dan Julian turun di track dan kategori yang berbeda, agar masing-masing atlet bisa mengembangkan terus skill dan strateginya.

Menurut Aliza, pihaknya sejak awal memang ingin memastikan bahwa semua atlet ASC Monsters bisa meraih kemenangan di kategori yang berbeda-beda.