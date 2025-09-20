Kluivert Buka Rahasia, Timnas Indonesia Punya Keuntungan Menjelang Hadapi Arab Saudi
jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menilai anak asuhnya tidak sepenuhnya dirugikan ketika berhadapan dengan Arab Saudi pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Selain Arab Saudi, Skuad Garuda akan bersaing dengan Irak, yang juga tergabung di Grup B.
Arab Saudi memiliki sedikit diunggulkan karena mereka bertindak sebagai tuan rumah.
Keuntungan Bermain di Arab Saudi
Namun, di mata Kluivert, bermain di Arab Saudi justru memberikan keuntungan tersendiri bagi Jay Idzes dan kawan-kawan.
Menurut pelatih asal Belanda itu, ada faktor non-teknis yang bisa sedikit meringankan langkah anak asuhnya.
Sejak resmi menangani Indonesia pada Januari 2025, Kluivert sudah mendampingi tim dalam enam pertandingan.
Empat di antaranya berlangsung di Indonesia, sementara dua laga tandang dijalani di Jepang dan Australia. Perjalanan jauh, terutama ke Australia, sempat menyulitkan pemain yang berkarier di Eropa.
Kini, situasinya dinilai lebih menguntungkan. Bermain di Arab Saudi membuat waktu tempuh bagi pemain-pemain dari Eropa menjadi lebih singkat.
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menilai anak asuhnya tidak sepenuhnya dirugikan ketika berhadapan dengan Arab Saudi
