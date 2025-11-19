KM BlueRay Terbakar di Perairan Tanjung Pemancingan, 21 ABK Selamat

jpnn.com - BANJARMASIN - KM BlueRay pengangkut batu bara terbakar di perairan Tanjung Pemancinang, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Tim SAR Gabungan menyelamatkan 21 anak buah kapal (ABK) dalam peristiwa kebakaran kapal tersebut.

“Dalam kejadian tersebut, 21 ABK (anak buah kapal) berhasil selamat tanpa adanya korban meninggal dunia maupun hilang,” kata Kepala Kantor SAR Banjarmasin I Putur Sudayana di Banjarmasin, Kalsel, Rabu (19/11).

Dia mengungkapkan bahwa laporan kecelakaan kapal terbakar diterima pada Selasa (18/11), sekitar pukul 20.30 WITA. Menurut dia, laporan awal disampaikan oleh PT IDT selaku agen kapal kepada Satpolair Kotabaru dan KSOP Batulicin, kemudian diteruskan ke Pos SAR Kotabaru dan dilaporkan ke Kantor SAR Banjarmasin pada pukul 21.55 WITA.

“Kapal saat itu tengah lego jangkar dan melakukan aktivitas loading batu bara, mengalami kebakaran di bagian kamar mesin,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan Operasi SAR, Tim SAR menggunakan RIB 02 lengkap dengan peralatan evakuasi menuju lokasi kejadian. Setiba di lokasi dan setelah melakukan koordinasi dengan pihak agen kapal, nakhoda, dan pemilik kapal, Tim SAR memastikan kondisi seluruh ABK dalam keadaan sehat dan aman.

Putu mengatakan bagian kapal yang terbakar telah dalam kondisi terkendali sehingga ABK tetap siaga di atas sambil menunggu langkah lanjutan dari pihak agen. Dia mengapresiasi koordinasi cepat antara seluruh stakeholder maritim di wilayah Kotabaru. Menurut dia, berkat kesigapan tim di lapangan, situasi dapat segera dikendalikan sehingga 21 ABK selamat.

“Basarnas akan terus memastikan kesiapsiagaan penuh dalam setiap kejadian yang mengancam keselamatan jiwa, khususnya di wilayah perairan Kalsel,” ujar dia.

Operasi SAR ini melibatkan berbagai unsur, yakni Tim Rescue Pos SAR Kotabaru, Satpolair Kotabaru, Lanal Kotabaru, KSOP Kotabaru, KSOP Batulicin, BPBD Kotabaru, ERT Jhonlin, dan masyarakat. (antara/jpnn)