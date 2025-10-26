KM Dorolonda Bakal Melayani Pelabuhan Donggala, Pelni Imbau Hal Ini

jpnn.com, SULAWESI SELATAN - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) bakal melayani Pelabuhan Donggala, Sulawesi Tengah, melalui kapal penumpang KM Dorolonda mulai 31 Oktober 2026.

Kehadiran KM Dorolonda di Pelabuhan Donggala menjadi bagian dari upaya memperluas aksesibilitas transportasi laut bagi masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah.

Direktur Usaha Angkutan Penumpang PELNI Nuraini Dessy mengatakan pelayanan KM Dorolonda di Pelabuhan Donggala merupakan upaya PELNI dalam mendukung konektivitas laut serta memberikan akses perjalanan yang lebih dekat bagi masyarakat.

“Pemindahan lokasi sandar KM Dorolonda ke Pelabuhan Donggala merupakan bagian dari penugasan Kementerian Perhubungan sebagai upaya penyesuaian pelayanan PELNI untuk memperluas aksesibilitas transportasi laut bagi masyarakat," ujar Dessy.

Dessy menambahkan KM Lambelu masih tetap melayani Pelabuhan Pantoloan, sehingga pelayanan transportasi laut di wilayah Sulawesi Tengah tetap berjalan melalui kedua pelabuhan tersebut.

"Dalam pelaksanaannya, kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan pelayaran, kesiapan fasilitas pelabuhan, serta kelancaran proses naik dan turun penumpang,” tutur Dessy.

Kesiapan operasional KM Dorolonda di Pelabuhan Donggala juga menjadi perhatian PELNI untuk memastikan seluruh proses pelayanan penumpang berjalan sesuai standar keselamatan dan kualitas layanan perusahaan.

“Kami berharap dukungan seluruh pihak dapat memastikan pelayanan KM Dorolonda di Donggala berlangsung aman dan tertib. PELNI berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip safety first, zero accident dan service excellence, mulai dari proses keberangkatan hingga penumpang tiba di tujuan,” imbuh Dessy.