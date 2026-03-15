KM Gandha Nusantara 17 Milik Pelni Rusak Mesin di Perairan Ternate, Tim SAR Evakuasi

jpnn.com - TERNATE - KM Gandha Nusantara 17, kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), rute Bitung-Ternate mengalami kerusakan mesin di perairan antara Pulau Batang dua dan Kota Ternate, Maluku Utara, Minggu (15/3).

Informasi mengenai insiden tersebut diterima oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Ternate dari Rudi Arif, perwakilan Pelni Ternate, pada Minggu (15/3) siang.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Ternate Ferdinando menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima, kapal KM Gandha Nusantara 17 berangkat dari Bitung menuju Ternate, Sabtu (14/3) sekitar pukul 22.00 WIT.

Namun., dalam perjalanan, tepatnya Minggu (15/3),. sekitar pukul 08.00 WIT, kapal mengalami kerusakan mesin saat berada di perairan Maluku Utara.

Setelah kerusakan terjadi, kru kapal berupaya melakukan perbaikan secara mandiri. Namun, hingga beberapa jam kemudian, upaya tersebut belum berhasil memperbaiki kerusakan pada mesin kapal.

Melihat kondisi tersebut, kapten kapal kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak Pelni. Laporan tersebut selanjutnya diteruskan kepada Basarnas Ternate dengan maksud meminta bantuan operasi pencarian dan pertolongan.

Ferdinando mengatakan setelah menerima laporan, pihaknya segera mengerahkan tim penyelamat menuju lokasi kejadian.

“Pada pukul 12.15 WIT, Tim Rescue Kansar Ternate bersama unsur yang terlibat langsung bergerak menuju lokasi kejadian menggunakan KN SAR 237 Pandudewanata untuk melakukan proses evakuasi,” ujar Ferdinando saat dihubungi.