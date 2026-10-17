KM Prima Sentosa Terbakar di Perairan Bengkulu, 26 Kru Dievakuasi

jpnn.com - KOTA BENGKULU - Kapal kargo KM Prima Sentosa mengalami kebakaran di perairan Bengkulu. Sebanyak 26 kru kapal dilaporkan dalam kondisi selamat.

Sebanyak 26 kru kapal itu selanjutnya didata dan menjalani pemeriksaan kesehatan lebih lanjut di posko yang ada di Kantor Pelindo Bengkulu.

“Kru berjumlah 26 orang dan saat ini telah sampai dengan selamat di Pelabuhan Pelindo Kota Bengkulu," kata Kepala Kantor Basarnas Bengkulu Muslikun Sidik di Kota Bengkulu, Sabtu (17/10).

Menurut dia, seluruh kru kapal dievakuasi dalam keadaan selamat oleh Basarnas Bengkulu bersama Tim SAR Gabungan, Sabtu (17/10) dini hari setelah tim melakukan pencarian selama kurang lebih dua jam menghadapi kondisi perairan yang menantang.

"Meski proses evakuasi dihadapkan pada tantangan kondisi perairan dan posisi kru yang terpencar, koordinasi Tim SAR Gabungan serta bantuan kapal yang melintas menjadi bagian penting dalam penyelamatan tersebut," kata dia.

Muslikun menerangkan bahwa tim gabungan yang tergabung dalam proses evakuasi korban kapal terbakar tersebut terdiri atas tim Rescue Kru KN 213 Bengkulu, tim Rescue KPP Bengkulu, KM Seroja 20 dan Lanal Bengkulu.

Untuk alat penunjang yang digunakan, yaitu KN 213 Bengkulu, rescue car, palsar air, palsar komunikasi, dan peralatan medis.

Sebanyak 26 kru kapal yang dievakuasi ke Pelabuhan Pelindo Bengkulu terdiri dari 23 warga negara Indonesia, dan tiga wagra negara asing: