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KM Sumber Rezeki Mati Mesin di Kepulauan Seribu, 26 Penumpang Dievakuasi

KM Sumber Rezeki Mati Mesin di Kepulauan Seribu, 26 Penumpang Dievakuasi
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Petugas mengevakuasi penumpang kapal KM Sumber Rezeki yang mengalami mati mesin di perairan Pulau Lancang pada Minggu (12/7/2026). ANTARA/HO-Gulkarmat

jpnn.com - JAKARTA - KM Sumber Rezeki mengalami mati mesin di perairan Pulau Lancang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Minggu (12/7) sore.

Sebanyak 26 penumpang KM Sumber Rezeki dievakuasi tim gabungan.

“Alhamdulillah seluruh penumpang dapat diselamatkan dan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini," . 

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Kepala Seksi Gulkarmat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Agus Sunarwan di Jakarta, Senin (13/7). 

Dia mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian pada Minggu (12/7) sekitar pukul 17.35 WIB dari salah satu penumpang kapal.

“Setelah menerima laporan, kami langsung mengerahkan Rescue Boat beserta lima personel menuju lokasi untuk melakukan evakuasi,” ungkap Agus. 

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Dia menjelaskan KM Sumber Rezeki yang dinakhodai Sadin mengalami gangguan mesin saat berlayar di Perairan Pulau Lancang.

Saat kejadian, kapal mengangkut 26 penumpang laki-laki.

KM Sumber Rezeki mengalami mati mesin di Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Sebanyak 26 penumpang dievakuasi tim gabungan.

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