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KM Virgo Transport 8: Bukan Musibah, Ini Kegagalan Sistem

Oleh: Ahlan Zulfakhri — Ship Building Specialist

KM Virgo Transport 8: Bukan Musibah, Ini Kegagalan Sistem
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Ship Building Specialist, Ahlan Zulfakhri. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Kapal Ro-Ro penumpang berumur 38 tahun tenggelam di Laut Jawa dini hari, membawa 243 orang.

Enam orang sudah dinyatakan meninggal; lebih dari 130 lainnya masih dicari saat tulisan ini disusun.

Sebagian media menyebutnya musibah. Yang jujur menyebutnya kegagalan yang bisa diprediksi.

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KM Virgo Transport 8 karam di perairan Masalembo pada Minggu, 13 September 2026, sekitar pukul 02.00 waktu setempat.

Kapal itu bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Banjarmasin, mengangkut 89 kendaraan dan 30 anak buah kapal.

Ia mengalami kemiringan ekstrem, kehilangan kontak, lalu terbalik.

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Ini bukan peristiwa terisolasi. Basarnas mencatat 601 kecelakaan kapal di perairan Indonesia sepanjang Januari–Agustus 2026, dengan 239 korban meninggal dan 203 hilang.

Rata-rata dua kecelakaan kapal per hari. Angka setinggi itu tidak dihasilkan oleh cuaca buruk atau nasib.

Kapal Ro-Ro penumpang berumur 38 tahun tenggelam di Laut Jawa dini hari, membawa 243 orang. Enam orang sudah dinyatakan meninggal, 130 lainnya masih dicari.

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