KM Virgo Transport 8 Hilang Kontak, Pelindo Siagakan Posko Korban di Tanjung Perak

jpnn.com, SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa menyiagakan Posko Pendataan dan Pelayanan Informasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, untuk mendukung penanganan KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa.

Sub Regional Head Jawa PT Pelindo (Persero) Purwanto Wahyu Widodo mengatakan posko tersebut disiapkan untuk mempercepat pendataan korban sekaligus memudahkan koordinasi dengan keluarga penumpang kapal dalam pelayaran Surabaya-Banjarmasin itu.

"Fokus utama kami saat ini adalah kemanusiaan, Pelindo bergerak cepat menyediakan fasilitas posko yang memadai agar proses pendataan korban maupun koordinasi dengan keluarga penumpangnya berjalan lancar," katanya di Surabaya, Minggu.

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Pelindo berkoordinasi dengan tim SAR, Kementerian Perhubungan, kepolisian, serta tim Pelindo di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk memastikan informasi mengenai perkembangan pencarian yang disampaikan kepada keluarga tetap akurat dan terbaru.

Berdasarkan data operasional, kata dia, KM Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Banjarmasin pada Minggu sekitar pukul 07.00 Wita.

"Untuk keberadaan kapal beserta korban masih dalam pencarian aktif tim gabungan di lintas perairan Surabaya-Banjarmasin," ucapnya.

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Branch Manager Kalimas Pelindo Multi Terminal Ana Adiliya mengatakan personel telah disiagakan di lapangan untuk mendampingi keluarga penumpang yang datang mencari informasi terkait dengan keberadaan kapal tersebut.

"Kami menyiagakan personel di lapangan untuk mendampingi keluarga korban yang datang mencari informasi, selain pendataan, posko ini juga difasilitasi dengan ruang tunggu yang layak, sarana komunikasi, serta bantuan medis awal," ujarnya.