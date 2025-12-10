menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » KMI Merilis Kawasaki Z1100 MY2026, Bengis dan Tetap Terkendali

KMI Merilis Kawasaki Z1100 MY2026, Bengis dan Tetap Terkendali

KMI Merilis Kawasaki Z1100 MY2026, Bengis dan Tetap Terkendali
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kawasaki Z1100 MY2026 hadir di Indonesia. Foto: kawasaki

jpnn.com, JAKARTA - Kawasaki Motor Indonesia mengumumkan kehadiran generasi baru supernaked legendaris: Z1100 ABS MY2026, penerus langsung Z1000 yang berjuluk motor bengis.

Dari kejauhan, Z1100 sudah memamerkan DNA sugomi khas Kawasaki: siluet mass-forward yang siap menerkam, headlamp LED agresif, dan pembaruan detail pada shroud.

Tidak itu saja, front fender hingga meter cover membuatnya terlihat lebih berotot.

Baca Juga:

Termasuk footpeg ala supersport yang ikut memperkuat aura “siap menyerang”.

Masuk ke balik tubuhnya, Kawasaki menyematkan mesin baru 1.099 cc In-Line Four, dengan karakter torsi yang penuh di putaran rendah-menengah dan tarikan linear di putaran tinggi.

Tenaga besar kini hadir lebih smooth, tetapi tetap memberikan sensasi dorongan yang memabukkan.

Baca Juga:

Respons throttle dibuat lebih direct dan predictable, seperti membaca pikiran pengendara.

Urusan kenyamanan dan kendali, Z1100 dibekali aluminium fat bar handlebar yang lebih lebar dan maju.

Kawasaki Motor Indonesia mengumumkan kehadiran generasi baru supernaked legendaris: Z1100 ABS MY2026, penerus langsung Z1000 yang berjuluk motor bengis.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI