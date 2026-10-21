KMP Batumandi Terbakar, DPR Soroti Pengawasan Kapal dan Sertifikasi BKI
jpnn.com, JAKARTA - DPR RI menyoroti kasus kebakaran KMP Batumandi di perairan Merak, Banten pada Selasa (20/10/2026).
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai insiden tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Menurut dia, berulangnya kecelakaan kapal menandakan belum ada pembenahan serius dalam sistem keselamatan pelayaran.
“Namun demikian, bukan soal tidak ada korbannya, tetapi ini kan menandakan bahwa pengawasan tuh lemah,” ujar Lasarus, Rabu (21/10).
Politikus PDI Perjuangan itu meminta Kemenhub mengevaluasi prosedur keselamatan yang selama ini diterapkan, terutama terkait kendaraan yang diangkut kapal penyeberangan.
Dia menilai prosedur operasional standar (SOP) yang tidak mampu menjamin keselamatan harus segera diperbaiki.
“Kalau SOP yang gagal itu jangan dipakai lagi dong. Iya dong. Kan gitu. Buat SOP baru yang memastikan bahwa keselamatan itu terjadi ketika kapal itu berlayar,” kata Lasarus.
Sorotan terhadap keselamatan pelayaran juga disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda.
Kebakaran KMP Batumandi di perairan Merak, Banten, memicu sorotan DPR RI terhadap pengawasan keselamatan pelayaran dan sistem sertifikasi kelaikan kapal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Insiden Kebakaran KMP Batumandi, JRP Langsung Siagakan Tim Teknis Klaim
- Kecelakaan Kapal Kembali Terulang, Komisi V DPR Soroti Sertifikasi Kelaikan Kapal BKI
- Karhutla Terus Berulang, Syarif Fasha Desak Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan
- Karhutla Terus Berulang, Legislator PKS Desak Menhut Raja Juli Antoni Mundur
- Perkuat Pelayanan & Advokasi, Yanuar Arif Wibowo Resmikan Rumah Aspirasi di Dapil Banyumas–Cilacap
- KM Prima Sentosa Terbakar di Perairan Bengkulu, 26 Kru Dievakuasi