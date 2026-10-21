menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » KMP Batumandi Terbakar, DPR Soroti Pengawasan Kapal dan Sertifikasi BKI

KMP Batumandi Terbakar, DPR Soroti Pengawasan Kapal dan Sertifikasi BKI

KMP Batumandi Terbakar, DPR Soroti Pengawasan Kapal dan Sertifikasi BKI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memperjuangkan puluhan desa di perbatasan Indonesia-Malaysia agar teraliri listrik. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - DPR RI menyoroti kasus kebakaran KMP Batumandi di perairan Merak, Banten pada Selasa (20/10/2026).

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai insiden tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurut dia, berulangnya kecelakaan kapal menandakan belum ada pembenahan serius dalam sistem keselamatan pelayaran.

Baca Juga:

“Namun demikian, bukan soal tidak ada korbannya, tetapi ini kan menandakan bahwa pengawasan tuh lemah,” ujar Lasarus, Rabu (21/10).

Politikus PDI Perjuangan itu meminta Kemenhub mengevaluasi prosedur keselamatan yang selama ini diterapkan, terutama terkait kendaraan yang diangkut kapal penyeberangan.

Dia menilai prosedur operasional standar (SOP) yang tidak mampu menjamin keselamatan harus segera diperbaiki.

Baca Juga:

“Kalau SOP yang gagal itu jangan dipakai lagi dong. Iya dong. Kan gitu. Buat SOP baru yang memastikan bahwa keselamatan itu terjadi ketika kapal itu berlayar,” kata Lasarus.

Sorotan terhadap keselamatan pelayaran juga disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda.

Kebakaran KMP Batumandi di perairan Merak, Banten, memicu sorotan DPR RI terhadap pengawasan keselamatan pelayaran dan sistem sertifikasi kelaikan kapal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI