KMP Batumandi Terbakar, DPR Soroti Pengawasan Kapal dan Sertifikasi BKI

jpnn.com, JAKARTA - DPR RI menyoroti kasus kebakaran KMP Batumandi di perairan Merak, Banten pada Selasa (20/10/2026).

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai insiden tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurut dia, berulangnya kecelakaan kapal menandakan belum ada pembenahan serius dalam sistem keselamatan pelayaran.

“Namun demikian, bukan soal tidak ada korbannya, tetapi ini kan menandakan bahwa pengawasan tuh lemah,” ujar Lasarus, Rabu (21/10).

Politikus PDI Perjuangan itu meminta Kemenhub mengevaluasi prosedur keselamatan yang selama ini diterapkan, terutama terkait kendaraan yang diangkut kapal penyeberangan.

Dia menilai prosedur operasional standar (SOP) yang tidak mampu menjamin keselamatan harus segera diperbaiki.

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“Kalau SOP yang gagal itu jangan dipakai lagi dong. Iya dong. Kan gitu. Buat SOP baru yang memastikan bahwa keselamatan itu terjadi ketika kapal itu berlayar,” kata Lasarus.

Sorotan terhadap keselamatan pelayaran juga disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda.