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KMP Mutiara Sentosa 2 yang Terbakar di Sumenep Kabarnya Membawa Sekitar 250 Penumpang

KMP Mutiara Sentosa 2 yang Terbakar di Sumenep Kabarnya Membawa Sekitar 250 Penumpang
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KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep, Jawa Timur, Minggu (2/8/2026). Kapal yang berpenumpang sekitar 250 orang penumpang tersebut mengalami kebakaran saat melakukan pelayaran dari Surabaya ke Makassar. ANTARAFOTO/Umarul Faruq/sgd/pri. (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

jpnn.com - Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar pada Minggu (2/8) sekira pukul 06.00-07.00 WIB, di perairan utara Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Berdasarkan data Badan SAR Nasional (Basarnas) hingga pukul 18.00 WIB, total korban KMP Mutiara Sentosa 2 yang berhasil dievakuasi sebanyak 232 orang yang terdiri dari 227 orang selamat, dan lima lainnya meninggal dunia.

KMP Mutiara Sentosa 2 yang Terbakar di Sumenep Kabarnya Membawa Sekitar 250 PenumpangKMP Mutiara Santosa 2 terbakar di perairan utara Sumenep, Minggu (2/8/2026). Foto: Source for JPNN

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Namun, belum ada data pasti terkait apakah seluruh korban merupakan penumpang, atau juga termasuk awak kapal.

"Data sementara hingga pukul 18.00 WIB, total korban yang berhasil dievakuasi sebanyak 232 orang, terdiri atas 227 selamat dan lima meninggal dunia," kata Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit, di Surabaya, Minggu (2/8/2026).

Peristiwa kebakaran kapal itu terekam kamera penumpang dan video tersebut beredar di media sosial.

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Dalam rekaman yang beredar, KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar hebat dengan mengeluarkan kepulan asap berwarna abu-abu kehitaman, sementara para penumpang juga terlihat mengenakan rompi pelampung berwarna oranye.

KMP Mutiara Sentosa dilaporkan mengalami kebakaran sekitar pukul 06.00-07.00 WIB, saat kapal berada di ujung utara Madura.

KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar pada Minggu (2/8) sekira pukul 06.00-07.00 WIB, di perairan utara Sumenep, Madura.

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