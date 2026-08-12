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KMP Putri Yasmin Kebakaran di Teluk Lombok

KMP Putri Yasmin Kebakaran di Teluk Lombok
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Tim SAR bersama tim gabungan melakukan operasi SAR intensif menyusul insiden kebakaran yang menimpa KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu (12/8/2026) dini hari. ANTARA/HO-SAR Mataram.

jpnn.com - Kebakaran menimpa Kapal Motor Penumpang (KMP) Putri Yasmin di perairan Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Rabu pagi (12/8/2026).

Kantor SAR Mataram bersama tim gabungan saat ini sedang melakukan operasi SAR intensif untuk mengevakuasi penumpang.

Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi mengatakan insiden tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 04.15 WITA saat kapal dalam perjalanan dari Pelabuhan Padang Bai menuju Pelabuhan Lembar.

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"Kantor SAR Mataram menerima laporan darurat pada pukul 04.39 WITA dan segera mengerahkan personel untuk melakukan proses evakuasi," kata Hariyadi.

Dia menyebut prioritas utama tim saat ini adalah keselamatan jiwa seluruh penumpang dan kru kapal.

?"Kami telah mengerahkan KN 220 Mataram, Rigit Inflatable Boat (RIB), dan Rigit Buoyancy Boat (RBB) ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi serta berkoordinasi dengan kapal-kapal yang berada di sekitaran lokasi kejadian," ujarnya.

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Mengingat situasi yang darurat, Kantor SAR Mataram juga berkoordinasi dengan Kantor SAR Denpasar yang turut mengerahkan KN SAR Arjuna untuk membantu proses evakuasi.

Selain itu, tim SAR juga mengerahkan helikopter dari SGi Air Bali untuk pantauan yang lebih luas melalui udara.

Kebakaran menimpa Kapal Motor Penumpang (KMP) Putri Yasmin di perairan Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Rabu pagi (12/8/2026).

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