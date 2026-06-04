Knicks Menang di Kandang Spurs pada Gim 1 Final NBA
Kamis, 04 Juni 2026 – 11:02 WIB
jpnn.com - TEXAS - Juara Wilayah Timur NBA New York Knicks menang saat bertandang ke kandang jawara Barat San Antonio Spurs pada gim 1 final NBA 2026, di Frost Bank Center, San Antonio, Kamis (4/6) siang WIB.
Knicks menang 105-95 untuk unggul 1-0 (format best of seven).
Para pemain Knicks ‘wangi’ mulai kuarter kedua, setelah tertinggal 19-21 di Q1.
Point guard Knicks Jalen Brunson menjadi pendulang angka terbanyak dengan 30 poin.
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Dari kubu tuan rumah, Victor Wembanyama menyumbang poin paling tinggi, 26.
Gim 2 final NBA masih digelar di San Antonio pada Sabtu (6/6). (espn/jpnn)
Gim 2 final NBA San Antonio Spurs vs New York Knicks masih digelar di San Antonio. Skor besar 0-1.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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