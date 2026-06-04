menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Basket » Knicks Menang di Kandang Spurs pada Gim 1 Final NBA

Knicks Menang di Kandang Spurs pada Gim 1 Final NBA

Knicks Menang di Kandang Spurs pada Gim 1 Final NBA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Guard New York Knicks Jalen Brunson (11) berupaya melepaskan diri dari pengawalan pemain San Antonio Spurs. Foto: Eric Gay/AP Photo

jpnn.com - TEXAS - Juara Wilayah Timur NBA New York Knicks menang saat bertandang ke kandang jawara Barat San Antonio Spurs pada gim 1 final NBA 2026, di Frost Bank Center, San Antonio, Kamis (4/6) siang WIB.

Knicks menang 105-95 untuk unggul 1-0 (format best of seven).

Para pemain Knicks ‘wangi’ mulai kuarter kedua, setelah tertinggal 19-21 di Q1.

Baca Juga:

Point guard Knicks Jalen Brunson menjadi pendulang angka terbanyak dengan 30 poin.

Baca Juga:

Dari kubu tuan rumah, Victor Wembanyama menyumbang poin paling tinggi, 26.

Gim 2 final NBA masih digelar di San Antonio pada Sabtu (6/6). (espn/jpnn)

Gim 2 final NBA San Antonio Spurs vs New York Knicks masih digelar di San Antonio. Skor besar 0-1.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI