jpnn.com, JAKARTA - Simkopdes Kementerian Koperasi per 18 November 2026 mencatat 83.359 desa dan kelurahan telah membentuk koperasi secara kelembagaan, dan 30.513 di antaranya telah menyelesaikan pembangunan fisik gedung/gerai 100%.

Pembangunan dan operasional gerai berjalan bertahap, dengan kecepatan yang berbeda-beda di tiap daerah.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Rusdi Ali Hanafia mengajak pemuda di desa dan kelurahan untuk mengenal dan ikut mengawal tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di lingkungan masing-masing.

Sebab, Rusdi menilai koperasi yang sehat tumbuh dari anggota yang paham hak dan perannya.

"KDKMP itu milik warga desa. Karena itu, pemuda perlu tahu bagaimana koperasi ini diatur, siapa pengurusnya, dan bagaimana keputusannya diambil," kata Rusdi di Jakarta, Jumat (20/11).

Rusdi menjelaskan dalam aturan perkoperasian, Rapat Anggota memegang kekuasaan tertinggi.

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Pengurus dan pengawas dipilih dari anggota melalui Rapat Anggota.

Artinya, setiap anggota, termasuk anak muda, berhak hadir, bertanya, memberi masukan, dan melihat laporan koperasinya.