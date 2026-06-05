KNPI Lebak Gelar Panen Raya Jagung, Wujud Nyata Kontribusi Pemuda Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

jpnn.com, LEBAK - Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Lebak menggelar Panen Raya Jagung pada Jumat (5/6/2026.

Kegiatan ini sebagai bentuk nyata kontribusi pemuda dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan penguatan ekonomi masyarakat.

Tampak hadir dalam kegiatan ini adalah Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta Ketua Umum DPP KNPI Ali Hanafiah.

Kehadiran Ketua Umum DPP KNPI menjadi bentuk dukungan penuh organisasi kepemudaan terhadap pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu pilar penting pembangunan bangsa.

Panen raya tersebut menunjukkan bahwa pemuda mampu mengambil peran strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mengajak generasi muda untuk tidak ragu terjun ke sektor pertanian yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung kemandirian pangan nasional.

Sementara itu, Ketua Umum DPP KNPI Dr. H. Ali Hanafiah menyampaikan apresiasi kepada DPD KNPI Kabupaten Lebak atas inisiatif dan komitmennya dalam mengembangkan program pertanian yang produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, pemuda harus menjadi pelopor dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk pertanian, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan hasil produksi serta menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.