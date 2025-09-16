KNPI Minta Pemerintah Prioritaskan Konsolidasi Nasional di Tengah Isu Pergantian Kapolri

menu
Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa. Foto: Dok. KNPI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa menanggapi isu beredarnya kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) mengenai pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke DPR RI.

Putri menilai saat ini situasi nasional belum tepat untuk dilakukan pergantian pimpinan Polri.

Menurut Putri, yang lebih mendesak saat ini adalah menjaga konsolidasi nasional demi stabilitas keamanan bangsa.

Baca Juga:

“Situasi saat ini tidak tepat dalam pergantian kapolri, karena hari ini konsolidasi nasional untuk keamanan nasional jauh lebih penting,” tegas Putri dalam keterangannya, Senin (16/9/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga menyampaikan bahwa pimpinan dewan hingga kini belum menerima surpres terkait pergantian Kapolri.

“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surpres mengenai pergantian Kapolri,” ujar Dasco, Senin (15/9/2025).

Baca Juga:

Pernyataan ini sekaligus menepis isu yang beredar mengenai adanya surat resmi dari Presiden yang sudah masuk ke DPR terkait pergantian pimpinan Polri.(fri/jpnn)

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

