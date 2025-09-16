KNPI Minta Pemerintah Prioritaskan Konsolidasi Nasional di Tengah Isu Pergantian Kapolri
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa menanggapi isu beredarnya kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) mengenai pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke DPR RI.
Putri menilai saat ini situasi nasional belum tepat untuk dilakukan pergantian pimpinan Polri.
Menurut Putri, yang lebih mendesak saat ini adalah menjaga konsolidasi nasional demi stabilitas keamanan bangsa.
“Situasi saat ini tidak tepat dalam pergantian kapolri, karena hari ini konsolidasi nasional untuk keamanan nasional jauh lebih penting,” tegas Putri dalam keterangannya, Senin (16/9/2025).
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga menyampaikan bahwa pimpinan dewan hingga kini belum menerima surpres terkait pergantian Kapolri.
“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surpres mengenai pergantian Kapolri,” ujar Dasco, Senin (15/9/2025).
Pernyataan ini sekaligus menepis isu yang beredar mengenai adanya surat resmi dari Presiden yang sudah masuk ke DPR terkait pergantian pimpinan Polri.(fri/jpnn)
Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa mengatakan saat ini situasi nasional belum tepat untuk dilakukan pergantian pimpinan Polri.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polri Gelar Baksos dan Layanan Kesehatan Gratis Sambut Hari Lalu Lintas
- Korlantas Gelar Anjangsana Jelang Hari Lalu Lintas Bhayangkara
- Polri dan Kejaksaan Didesak Segera Tuntaskan Kebuntuan Kasus Pagar Laut Bekasi
- PBHI Kritik Rencana Reformasi Kepolisian, Sebut Hanya Gimik
- Bea Cukai & Polri Gagalkan Peredaran 14 Kg Sabu-Sabu Lewat Operasi Gabungan di Langsa
- Ketum GCP Menilai Komjen Suyudi Ario Seto Layak Jadi Kapolri