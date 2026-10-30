KNPI Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Perluas Peran Pemuda

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober menjadi momentum bagi generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional.

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Putri Khairunnisa menegaskan pemuda tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi juga harus terlibat sebagai pengambil keputusan, pengawas program, dan penggerak ekonomi kerakyatan.

Putri menyoroti sejumlah agenda strategis yang membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda, mulai dari pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi nasional di tengah tekanan global, hingga percepatan pembangunan berbasis kerakyatan.

Menurutnya, semangat persatuan yang terkandung dalam Sumpah Pemuda harus diterjemahkan menjadi kontribusi nyata dalam menjawab berbagai tantangan bangsa.

Oleh karena itu, KNPI mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemuda dalam pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan.

Pemuda Terlibat dalam Pengawasan MBG

Putri menilai program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui pemenuhan gizi peserta didik.

Namun, pelaksanaannya membutuhkan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak agar program berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.