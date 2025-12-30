KNPI Puji Langkah DPR yang Membantu Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) memberikan apresiasi atas langkah DPR RI yang turun langsung membantu pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatra, khususnya di Aceh.
Ketua DPP KNPI sekaligus Koordinator Nasional Gerakan Muda Pembaharu, Muhammad Natsir menilai langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai tindakan taktis dan progresif dalam merespons bencana.
“Pembentukan satuan tugas percepatan pemulihan pascabencana di Aceh patut diberi apresiasi oleh semua pihak. Ini merupakan langkah progresif,” ujar Muhammad Natsir dalam keterangannya, Selasa (30/12).
Menurut Natsir, kehadiran DPR dalam penanganan bencana menunjukkan kehadiran negara secara nyata di tengah masyarakat Sumatra.
Dia menilai keseriusan pemerintah menangani banjir di Sumatra merupakan bentuk tanggung jawab Presiden Prabowo Subianto.
“Kami melihat kehadiran negara di bencana Sumatra. Keseriusan pemerintah dalam menangani banjir Sumatra merupakan bentuk tanggung jawab Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Natsir menegaskan, keterlibatan DPR RI yang dipimpin langsung oleh Sufmi Dasco Ahmad melalui pembentukan satgas merupakan kerja nyata dan terukur dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
“Kali ini DPR turun tangan dalam percepatan pemulihan bencana Sumatra. Pembentukan satgas DPR RI merupakan bentuk kerja nyata dan terukur,” jelasnya.
