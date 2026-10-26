KNTI Nilai Program KNMP Bisa Dorong Kesejahteraan Rakyat Pesisir

jpnn.com, JAKARTA - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memiliki potensi untuk menjawab sebagian kebutuhan nelayan kecil.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai program tersebut berpotensi juga membuka lapangan kerja baru, menggerakkan aktivitas ekonomi desa, hingga memperluas pemerataan pembangunan di kawasan pesisir.

"Sudah saatnya pemerintah harus fokus pada nelayan dan potensi menggerakkan ekonomi pesisir dengan pembiayaan modal yang konsisten," ungkap Dani di Jakarta, Senin (26/10).

Dia mengatakan pemerintah perlu memastikan konsistensi kebijakan dan memperkuat pengawasan agar KNMP mencapai tujuan tersebut.

Dani melanjutkan KNMP juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya negara memenuhi hak nelayan kecil atas pembangunan yang adil dan lingkungan yang sehat.

Dalam perspektif itu, kata dia, pembangunan kawasan pesisir tidak hanya menyangkut peningkatan produktivitas ekonomi, melainkan perlindungan ruang hidup serta akses masyarakat terhadap sumber daya laut.

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"Kami melihat sebenarnya program pemerintah ada upaya nyata dalam melakukan territorial reclamation atau pengambilan kembali ruang secara hukum demi membela hak nelayan kecil," kata Dani.

Pandangan serupa disampaikan Bagus Mangundiwiryo, peneliti dari lembaga riset Indomasive Institute.