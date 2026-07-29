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Ko Myeong-seok Ungkap Alasan Pilih Dewa United, Ternyata Sosok Ini Jadi Penentu

Ko Myeong-seok Ungkap Alasan Pilih Dewa United, Ternyata Sosok Ini Jadi Penentu
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Pemain anyar Dewa United Ko Myeong Seok. Foto: Dewa United.

jpnn.com - Dewa United berhasil mengamankan tanda tangan bek asal Korea Ko Myeong-seok untuk menghadapi musim 2026/27.

Pemain berusia 30 tahun itu mengungkapkan ada sosok yang menjadi alasan terbesarnya menerima pinangan Banten Warriors.

Ko mengaku ingin kembali bekerja sama dengan Pelatih Dewa United Osmar Loss.

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Kehadiran Osmar Loss Jadi Kunci

Keduanya pernah berkolaborasi di Buriram United dan sukses mempersembahkan empat gelar dalam satu musim.

Selain faktor sang pelatih, Ko juga menilai Dewa United sebagai klub yang memiliki proyek jangka panjang dengan sistem kerja profesional.

"Saya melihat Indonesia memiliki antusiasme yang luar biasa terhadap sepak bola. Dewa United adalah klub yang dikelola secara profesional dan saya merasa ini menjadi tempat yang tepat untuk melanjutkan karier," ujar

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Dia mengaku kesempatan kembali berada di bawah arahan Osmar Loss menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum akhirnya memutuskan hijrah ke Indonesia.

"Kesempatan bekerja lagi bersama Coach Osmar membuat saya makin yakin. Saya pernah merasakan kesuksesan bersamanya dan sekarang saya ingin ikut berkontribusi dalam proyek yang sedang dibangun di Dewa United," katanya.

Dewa United berhasil mengamankan tanda tangan bek asal Korea Ko Myeong-seok untuk menghadapi musim 2026/27.

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