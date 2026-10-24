Koalisi Jagalah Warga Luncurkan Posko Perlindungan Hak Korban Transaksi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Jaringan Advokasi Perlindungan Hak Warga Negara (JAGALAH WARGA) meluncurkan Posko Pengaduan Kasus Transaksi Tanpa Izin sebagai upaya advokasi dan konsolidasi bagi korban transaksi tanpa izin.

Peluncuran ini berlangsung saat diskusi publik bertajuk "Membela Hak Publik: Kerentanan Warga Negara dalam Transaksi Digital".

Diskusi ini bertujuan untuk membedah ancaman ketimpangan perlindungan hukum dan pengabaian hak-hak warga negara dalam ekosistem transaksi perbankan.

Masyarakat yang ingin melapor atau berkonsultasi terkait kasus transaksi tanpa izin dapat segera menghubungi Posko Pengaduan melalui nomor 08-1313-7171-45 atau akun Instagram @koalisijagalahwarga.

Koalisi Jagalah Warga terdiri dari SETARA Institute, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), INKLUSIF, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Media Link, Human Rights Working Group (HRWG), dan Imparsial.

Hal itu sebagai respons atas pergeseran sistem verifikasi transaksi yang sebelumnya menggunakan bukti fisik seperti tanda tangan basah menjadi sekadar transmisi kode OTP ini dinilai sangat rentan disalahgunakan melalui nomor seluler daur ulang (recycled number).

Hal ini telah menciptakan celah kejahatan siber yang membebankan kerugian penuh kepada nasabah.

Berdasarkan data Global Anti-Scam Alliance (GASA), sebanyak 66% orang dewasa di Indonesia pernah menjadi korban penipuan digital dengan total kerugian secara nasional menembus angka Rp 9,1 triliun.