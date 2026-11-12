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Koalisi Masyarakat Copot Foto Gibran dari Kantor DPRD Jabar

Koalisi Masyarakat Copot Foto Gibran dari Kantor DPRD Jabar
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Koalisi Masyarakat Sipil Jabar mencopot foto Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar, Kamis (12/11/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Koalisi Masyarakat Sipil Jabar mencopot foto Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar.

Pencopotan itu disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna dan Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan.

Momen pencopotan terjadi saat Koalisi Masyarakat Jabar menyampaikan sikap dan aspirasi setelah Gibran Rakabuming Raka yang telah resmi menyampaikan surat pengunduran diri ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

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Mulanya, masing-masing dari anggota menyampaikan langsung pandangannya setelah pengunduran diri Gibran. Salah satunya, Ketua Persatuan Purnabakti Pendidikan Indonesia (P3I) Jawa Barat, Iwan Hermawan.

Iwan mengatakan, Gibran seharusnya diproses secara hukum pidana, tidak hanya mengajukan surat pengunduran diri ke MPR karena telah terbukti memalsukan dokumen pendidikan.

"Kami berharap (Gibran) bisa dituntut pidana karena sesuai dengan UU di mana pemalsuan dokumen pendidikan bisa di tuntut secara pidana," kata Iwan dalam pertemuan tersebut, Kamis (12/11/2026).

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Selain itu, Iwan mendesak, eks Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Sutanto juga harus diproses secara pidana karena sudah menandatangani surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

"Selain (Gibran), Sutanto juga harus ditangkap karena dia yang mengeluarkan suket untuk Gibran pada Pilpres kemarin," jelasnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Jabar mencopot foto Wapres Gibran Rakabuming Raka di Kantor DPRD Jabar, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR.

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