menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Koalisi Masyarakat Sipil Bicara Urgensi Reformasi Peradilan Militer

Koalisi Masyarakat Sipil Bicara Urgensi Reformasi Peradilan Militer

Koalisi Masyarakat Sipil Bicara Urgensi Reformasi Peradilan Militer
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf. Foto: dok. Centra Initiative

jpnn.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan kembali mendorong dilakukannya reformasi terhadap peradilan militer.

Hal ini dibahas dalam diskusi bertajuk "Quo Vadis Peradilan Militer dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer: Kasus Prada Lucky hingga Vonis Ringan di Medan" yang digelar secara daring dan disiarkan kanal Imparsial di YouTube, Kamis (4/12/2025).

Peneliti Senior Imparsial yang juga Ketua Centra Initiative Al Araf dalam forum itu menyoroti persoalan serius dalam sistem negara hukum yang hingga kini belum selesai dituntaskan.

Baca Juga:

Dia mengatakan dalam sistem demokrasi harus mengedepankan prinsip negara hukum yang konsisten dan tegas. Di mana setiap warga negara harus sama kedudukannya di mata hukum, tidak dilihat atribusinya, dan mesti dilihat dengan fair trial.

Hal itu menurutnya belum terjadi dalam peradilan militer di mana proses hukumnya cenderung tertutup, dan diputuskannya hukuman yang ringan pada pelaku.

"Kita tidak mungkin berbicara bahwa Indonesia negara hukum, kalau peradilan militernya belum direformasi," ujar Al Araf melalui siaran pers koalisi.

Baca Juga:

"Faktanya, peradilan militer telah menjadi mekanisme impunitas yang menutup ruang kejahatan yang dilakukan oleh prajurit militer yang melakukan tindak pidana," lanjutnya.

Menurut Al Araf, lembaga peradilan secara prinsip harus independen dan tidak terkooptasi dengan kekuasaan lain, dan memastikan jaminan due process of law.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan kembali mendorong dilakukannya reformasi terhadap peradilan militer.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI