Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan Militerisme, Kembalikan TNI pada Fungsi Pertahanan

jpnn.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berharap TNI pada usia yang ke 81 semakin profesional sebagai alat pertahanan negara, tangguh menghadapi ancaman, serta teguh pada demokrasi, supremasi sipil, hukum, dan hak asasi manusia.

Namun demikian, perkembangan saat ini malah memperlihatkan kondisi yang sebaliknya, reformasi TNI yang digagas sejak reformasi 1998, justru mengalami involusi—kemungkretan. Hal tersebut tampak dari batas fungsi pertahanan dan urusan sipil yang kian kabur, struktur komando teritorial menguat, kekerasan prajurit terhadap warga sipil berulang, dan akuntabilitas pelanggaran tetap lemah.

"Ada sejumlah gejala yang menandai kemunduran reformasi demokrasi, sekaligus menguatnya kembali militerisme dalam kehidupan bernegara. Yang terlihat setidaknya dari lima aspek utama yang perlu segera direspons," kata Ketua Centra Initiative Al Araf, dalam keterangan di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Al Araf menuturkan bahwa reformasi peradilan militer belum dituntaskan semenjak keluarnya TAP MPR No. VI dan VII Tahun 2000, serta mandat Pasal 65 UU TNI yang menegaskan agar prajurit yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum. Praktiknya justru sebaliknya, UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih berlaku hingga saat ini, sehingga kejahatan umum yang melibatkan anggota TNI, masih tetap diproses dalam sistem yang tertutup dan minim pengawasan publik.

"Sebagai contoh kasus Andrie Yunus yang kembali menunjukkan risiko impunitas. Oleh karenanya pemerintah dan DPR harus segera merevisi UU Peradilan Militer, untuk menjamin persamaan di hadapan hukum dan mengakhiri impunitas di tubuh TNI," ujarnya.

Berikutnya, TNI terus memperluas Komando Teritorial (Koter) melalui pembentukan Kodam baru dan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP). Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto, 12 Kodam baru dibentuk, totalnya menjadi 27, dari rencana 38 Kodam untuk seluruh provinsi, juga telah terbentuk 306 BTP di berbagai wilayah.

Pada saat yang sama, lanjutnya, TNI dilibatkan dalam pembangunan, ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pengamanan proyek strategis nasional dan objek vital, penertiban tambang, hingga pengendalian demonstrasi. Dalam kasus tertentu, seperti pengamanan kediaman mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, pelibatan ini berpotensi mengganggu penegakan hukum.

"Praktik tersebut merupakan bentuk baru multifungsi militer yang mengaburkan batas pertahanan dan pemerintahan sipil, mengancam supremasi sipil, dan makin kuatnya militerisme," tutur Al Araf.