Koalisi Militer Arab Saudi Hancurkan 3 Pabrik Komponen Rudal Houthi

jpnn.com - BEIRUT - Koalisi militer pimpinan Arab Saudi berhasil menghancurkan tiga fasilitas produksi dan perakitan komponen rudal balistik milik kelompok Houthi di Yaman.

Hal itu diungkap juru bicara koalisi militer pimpinan Arab Saudi Mayor Jenderal Turki Al-Maliki.

Dia menegaskan bahwa operasi militer tersebut dilancarkan untuk melemahkan kemampuan persenjataan kelompok Houthi.

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"Fasilitas milik Houthi untuk perakitan dan produksi komponen rudal balistik, pabrik kimia untuk mencampur dan memproduksi bahan bakar padat untuk roket, serta pabrik perakitan sistem elektronik rudal balistik telah dihancurkan," ujar Al-Maliki, Senin (9/11), sebagaimana dikutip kantor berita Arab Saudi, SPA.

Konflik bersenjata antara milisi Houthi dan pasukan pro-pemerintah Yaman yang didukung oleh Arab Saudi kembali memanas sejak Juli lalu, setelah sempat mereda selama empat tahun terakhir.

Armada udara Saudi dilaporkan melancarkan serangan setiap harinya ke berbagai provinsi di Yaman yang dikuasai Houthi.

Sebagai balasan, kelompok milisi tersebut terus menembakkan rudal dengan menargetkan wilayah Arab Saudi. (antara/jpnn)