Koalisi Prabowo-Gibran Dominan, Efriza Pertanyakan Keberpihakan Kebijakan

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Citra Institute Efriza menilai dominasi koalisi pemerintah di parlemen belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat terhadap kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Menurut Efriza, besarnya dukungan politik semestinya menjadi modal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menghasilkan terobosan kebijakan yang signifikan.

“Pemerintahan ini menikmati kekuatan dukungan koalisi yang dominan di parlemen, sehingga relatif minim hambatan dalam pengambilan keputusan,” kata Efriza kepada JPNN.com, Rabu (21/10).

Namun, dia menilai kekuatan politik tersebut belum otomatis menghasilkan kebijakan yang dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat.

“Dengan kekuatan politik yang besar, masyarakat tentu berharap lahir terobosan kebijakan yang signifikan,” ujarnya.

Efriza mengatakan sebagian publik masih melihat pemerintah lebih banyak berkutat pada pencitraan program dan konsolidasi kekuasaan dibandingkan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia juga menyoroti hubungan pemerintah dengan kelompok masyarakat yang kerap diwarnai perbedaan pandangan.

Menurut Efriza, kritik publik seharusnya diperlakukan sebagai masukan untuk mengevaluasi kebijakan, bukan semata-mata dianggap sebagai serangan politik.