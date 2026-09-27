Koalisi Sipil Minta Kematian Peserta Latsarmil Komcad ASN Diusut Tuntas

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan membuka Latihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad) ASN Kementerian/Lembaga Gelombang II Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Brigade Parako 1 Pasgat, Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pada 25 September 2026, Vanreko Varkas Bagaskara, ASN Kementerian Ekonomi Kreatif yang menjadi peserta Latsarmil, mengalami pusing, pandangan gelap, dan kehilangan kesadaran setelah menyelesaikan sesi pertama gladi penutupan.

Menurut keterangan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa yang diberitakan sejumlah media pada 27 September 2026, pemeriksaan awal menunjukkan hipotensi dan peningkatan suhu tubuh yang mengindikasikan heatstroke akibat paparan cuaca dan kelelahan.

Dia mendapat pertolongan di lokasi, dirawat di RSAU dr. Esnawan Antariksa, kemudian dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto setelah mengalami kejang berulang dan penurunan kesadaran. Dia meninggal dunia pada 26 September 2026.

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti insiden tersebut. Keterangan medis awal tersebut penting, tetapi belum menggantikan pemeriksaan yang independen dan menyeluruh.

Koalisi mendesak pemerintah menjelaskan kronologi lengkap, kondisi cuaca dan beban latihan, hasil pemeriksaan kesehatan awal, protokol pencegahan heatstroke, ketersediaan tenaga dan peralatan medis, waktu respons dan rujukan, serta rantai komando dan pertanggungjawaban.

“Pemeriksaan juga harus memastikan apakah risiko telah dinilai dan dikendalikan secara memadai, tanpa mendahului kesimpulan mengenai penyebab hukum maupun tanggung jawab pihak tertentu,” ujar Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf, salah satu perwakilan koalisi.

Secara hukum, kewajiban warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan negara tidak sama dengan kewajiban menjadi anggota Komcad.