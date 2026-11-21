jpnn.com - Tim Quick Response Team (QRT) Pangkalan TNI AL Lhokseumawe, Aceh mengamankan 20,07 kilogram sabu-sabu yang dikemas dalam karung di pesisir Kuala Raja Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.

Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I Laksamana Muda Deny Septiana mengatakan bahwa keberadaan sabu-sabu terungkap saat Tim QRT Lanal Lhokseumawe melakukan operasi terpadu di kawasan pesisir Kuala Raja Muda pada 5 November setelah mendapat informasi dari masyarakat.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu karung berisi 20 paket sabu-sabu yang dikemas menggunakan bungkus teh dan satu unit sepeda motor.

Namun, terduga pelaku berhasil melarikan diri dari kejaran petugas.

"Ini adalah langkah nyata kami mencegah peredaran narkoba, serta untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang sangat berbahaya bagi generasi kita," ujar Deny Septiana dalam keterangannya, pada Sabtu (21/11).

Setelah barang tersebut dinyatakan positif mengandung metamfetamin atau sabu-sabu dari hasil pemeriksaan BNNP Sumatera Utara, pihaknya langsung meminta izin pengadilan untuk melakukan pemusnahan.

Temuan 20,07 kilogram sabu tersebut menjadi salah satu bukti operasi pengamanan pesisir yang dilaksanakan jajaran Lanal Lhokseumawe di bawah koordinasi Kodaeral I.

"Tim kami akan terus bekerja memastikan kawasan pesisir aman dari praktik-praktik yang membahayakan masyarakat. Tidak ada kompromi untuk barang haram itu," kata Komandan Lanal Lhokseumawe Kolonel Laut (P) Akhbar Faisal Harahap.