Kodam I/BB Kerahkan Personel Bantu Evakuasi Warga Terdampak Bencana Banjir

jpnn.com - Personel Kodam 1/Bukit Barisan mengerahkan personel untuk membantu evakuasi masyarakat yang terdampak bencana banjir di Tapanuli Selatan (Tapsel) dan beberapa daerah lain di provinsi itu.

Personel dikerahkan berasal dari Koramil 01/Batangtoru, jajaran Kodim 0212/Tapsel. Mereka membantu warga terdampak banjir di Desa Garoga, Kecamatan Batangtoru, Selasa (25/11/2025).

Baca Juga: ART Sebut Keberadaan Bandara Khusus PT IMIP di Morowali Bentuk Pengkhianatan

Dalam siaran pers Kodam I/BB disebutkan bahwa proses evakuasi berlangsung dramatis ketika empat personel yang turun ke lokasi diterjang arus deras hingga dua di antaranya sempat hanyut dan dinyatakan hilang.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 10.00 WIB, saat banjir tiba-tiba melanda pemukiman warga. Ketika para anggota TNI dari Koramil setempat sedang mengevakuasi masyarakat, debit air mendadak meningkat dan menyeret dua prajurit, yakni Sertu Nelwan Abdi Negara dan Serda Dame Ginting.

Situasi makin sulit karena akses jalan di sejumlah titik tertutup longsor. Tim gabungan segera melakukan pencarian. Pada pukul 16.35 WIB, Sertu Nelwan ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara itu, Serda Dame Ginting belum ditemukan sehingga upaya penyisiran diperluas hingga ke wilayah sekitar Desa Garoga.

Pencarian kembali membuahkan hasil pada pukul 19.30 WIB. Serda Dame Ginting ditemukan selamat di rumah warga Desa Batu Horing, Kecamatan Batangtoru. Anggota TNI itu sempat terseret arus beberapa meter sebelum berhasil mencapai tempat lebih tinggi dan kemudian ditolong warga setempat.

Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Kodam 1/BB telah menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana menghadapi banjir dan longsor di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Apel tersebut berlangsung di Kesdam I/BB, Jalan Gaperta, Helvetia, Medan, Selasa (25/11/2025).